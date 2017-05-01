علمت مصادر ان ادارة النصر ارسلت تأشيرة سفر للايطالي موريسيو نصيف وكيل اعمال المدافع البرازيلي برونو يوفيني من أجل فتح باب المفاوضات مجددا لتجديد عقده لاكثر من عام، وكانت الادارة النصراوية فعلت بند تمديد عقده لمدة عام واحد فقط يوم الخميس الماضي حتى لا يحق للاعب برونو التوقيع لاي ناد اخر كون اخر مهلة لتمديد العقد أمس الاحد، وكان برونو رفض التوقيع لمدة عام واشترط تجديد عقده لعامين فاكثر، وينتظر ان تلبى الادارة الصفراء طلباته حتى لا تساهم في انخفاض مستواه الفني الموسم المقبل.
من جهة اخرى طالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الجهاز الاداري بضرورة تواجد مهاجم درجة الناشئين فراس البريكاني ومهاجم درجة الشباب متعب حماد في تدريب اليوم الاثنين للاستعانة بهما في الاسبوع الاخير من “دوري جميل” امام الهلال يوم الخميس المقبل لغياب الماجمين محمد السهلاوي بداعي تراكم البطاقات الصفراء ونايف هزازي لايقافه داخليا.وفق “الرياض” .
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