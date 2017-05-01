كشفت مصادر عن اتفاق إدارة نادي الشباب مع مدافع الاتفاق جمعان الدوسري للانتقال إلى صفوف الفريق الموسم المقبل.
ويسعى سامي الجابر، مدرب فريق الشباب، لترميم الخط الخلفي لفريقه بالتعاقد مع لاعب الاتفاق، بعد أن تلقت شباك الشباب 32 هدفاً في 25 مباراة في الموسم الجاري من دوري جميل.
وكان جمعان الدوسري قد تعاقدت معه الإدارة الاتفاقية في بداية الموسم بعقد لعام واحد، وينتهي عقده بعد اخر مباراة للفريق والتي ستكون أمام الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري.
وبرز نجم الدوسري في موسم 2013-2014 عندما مثل النصر في أول مباراة في مسيرته الاحترافية مع الفريق الأصفر، وسجل الهدف الثالث أمام الشباب ليعطي الضوء الأخضر للنصر لاعتلاء الصدارة بالفوز 3-2، والتي مهدت له انتزاع لقب الدوري بعد غياب 20 عاماً.وفق “عين اليوم”.
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