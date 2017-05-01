أكدت لجنة الانضباط في فيفا أن نادي الشباب السعودي لم يلتزم بقرار صدر في 2015 والقاضي بتسديد 883 ألف دولار في قضية اللاعب الأوزبكي سيرفر جيباروف مما سيعرضه للحسم أو الهبوط.
و هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الشباب بحسم نقاط أو الهبوط للدرجة الأدنى ما لم يسارع في تسوية قضية لاعبه الأسبق .
كما شدد فيفا على أن الشباب ملزم بدفع 800 ألف دولار بالإضافة إلى 5% عن تأخير تنفيذ قرار سبتمبر 2015 و 154 ألف دولار الآن عن الخرق في التنفيذ.
الجدير بالذكر أن جيباروف لعب للشباب من 2011 وحتى بداية 2013، وانتقل في 20 فبراير 2013 إلى سويجنام الكوري الجنوبي.وفق “أخبار 24”.
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