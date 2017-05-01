يدشن برنامج تواصل بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج يوم الأثنين الموافق ١٤٣٨/٨/٥
ويشمل البرنامج العديد من المحاضرات عن ( الأمن الفكري ، أضرار المخدرات ، عملي عباده ) يلقيها نخبة من أعضاء الهيئة ويستهدف البرنامج جميع المراكز المرتبطة بالإداره .
وقدم مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد / خالد بن عبدالله السعيس الشكر الجزيل إلى فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ / سعود بن زيد العثمان على تضافر الجهود في انجاح هذا البرنامج .
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