افتتحت الجولة الثانية من بطولة الجوهرة الاولى مساء الامس الأحد في ثلاث مباريات أشعلت المجموعة الاولى و الثانية ، ألتقى فلومينينسي بنجوم كلاسيك و تقابل المرنقي بالحله و تواجه المانيا مع ميلان .
كسب فلومينينسي نجوم كلاسيك ضمن المجموعة الاولى بنتيجة ” ٣-١ ” سجل اولا زياد حكمي لنجوم كلاسيك قبل ان يقلب الطاولة فلومينينسي اولا عن طريق خالد فتيني و الثاني أيضا من نفس اللاعب ليأكد الانتصار و الثلاث نقاط الاولى لفلومينيسي .
باللقاء الثاني سحق المرنقي الحله ” ٦–٢ ” في مواجهة غاب الحله و تألق المرنقي في ظهور قوي و اداء ممتع طوال المباراة قاده لصدارة المجموعة ، سجل للمرنقي هدافين امين كمونه و محمد رمضان و سالم العنزي و هدفين ماجد كعبي ، فيما سجل للحله محمد سليم و محمد مرشد .
في المباراة الثالثة واصل ميلان صدارته للمجموعة الاولى بانتصار على المانيا بنتيجة “٨-١ ” ، سجل لميلان متعب دلش هدفين و عبدالعزيز اليحيى هدفين و سلمان الحقباني و منيف العنزي ، و عن المانيا سجل الهدف الوحيد علي عسيري .
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