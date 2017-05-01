استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم “الاثنين”، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ثم أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لأمير دولة قطر والوفد المرافق له.
وكان أمير قطر قد وصل إلى جدة اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.وفق “أخبار 24”.
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