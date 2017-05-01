أرسل أمير منطقة حائل الجديد الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال استقباله المهنئين له أمس الإثنين بحائل، رسالة قوية لمواطني المنطقة بضرورة التكاتف والتعاضد وأن يكونوا يداً واحدة لخدمة المنطقة والمملكة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله الأمير عبدالعزيز وهو يصافح أحد مواطني المنطقة، ومن ثم شد على يده وقال له: “شفت مسكة ها اليد هي اللي أبيها”.
وكان الأمير قد استقبل مشايخ وأعيان ومواطني المنطقة بقصر “أجا” بحائل الذين قدموا لتهنئته بمناسبة مباشرته لمهامه في الإمارة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج