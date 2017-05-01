أوردت صحيفة بريطانية الدكتور محمد العريفي ضمن تقريرها عن شاب بريطاني موقوف ويواجه تهماً بالإرهاب، قائلةً إن الشاب تأثر بأفكار العريفي ودعاة آخرين.
ونقلت صحيفة “ميل أون صانداي” عن مصادر أمنية بريطانية أمس الإثنين قولها، إن شرطة لندن اعتقلت الأسبوع الماضي طالباً جامعياً يدعى “محمد العمودي” وتحقق معه بشأن صلته بهجمتين محتملتين، مضيفةً أن الشاب كان يتابع محاضرات للعريفي ودعاة آخرين وأنه تأثر بأفكارهم.
من جانبه، استغرب الدكتور العريفي تقرير الصحيفة واستنتاج كاتبه أن العريفي وغيره شريكان للشاب في خطئه لمجرد أنه شاهد محاضراتهم، وقال مستنكراً: “هل لو قُبض على نصراني وفي جهازه مقاطع لقسيس؛ هل سيُتهم القسيس معه؟!”.
وأشار العريفي إلى تقرير مشابه نشرته صحيفة بريطانية أخرى قبل ثلاث سنوات، مبيناً أنه ردَّ عليه في حينه وأقام دعوى قضائية على الصحيفة ولا تزال منظورة بأروقة المحاكم البريطانية.
وأضاف الشيخ: “أنا والدعاة غير مسؤولين إلا عما نقوله ونتبناه شخصياً.. ليس كل مَن حمل مقاطعنا بجواله معناه أنه يتبع ما نقول، كما أنه ليس كل مَن يتابع حساباتنا في تويتر وفيسبوك معناه أنه يتوافق مع طرحنا”.
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