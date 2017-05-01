دعا رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين سليمان بن سعد الحميد إلى تخليص سوق التأمين من الشركات المتعثرة أو التي في طريقها للتعثر، لتأثيرها السلبي على سمعة صناعة التأمين في المملكة.
ورأى الحميد أن سوق التأمين السعودي لا يحتمل وجود 35 شركة معظمها متعثر، معتقداً أنه يجب ألا يتجاوز عدد شركات التأمين بالمملكة العشر شركات، على غرار البنوك، التي لا يتجاوز عددهاً الـ12 بنكاً، رغم أن الطلب على الأعمال البنكية والمصرفية أكثر بكثير من الطلب على التأمين.
وقال في حوار له بصحيفة “الرياض” اليوم الإثنين: “لماذا إذن نحتاج إلى 35 شركة تأمين، ولا نحتاج إلا 12 بنكاً؟!!” مضيفاً: “لاشك أننا وقعنا في خطأ ولابد من اتخاذ إجراءات قوية لتصحيحه”.
كما طالب الحميد بتوسيع أنظمة التأمين الإلزامي لتشمل بعض المجالات الحيوية ذات المخاطر العالية، مثل التأمين على المراكز التجارية والمباني العامة ضد الحرائق وغيرها، فضلاً عن دعم أنظمة التأمين القائمة المتعلقة بالتأمين الطبي والتأمين على المركبات للوصول إلى التطبيق الكامل.
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