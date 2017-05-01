مددت جوازات منطقة الرياض فترة العمل لاستقبال المستفيدين من حملة “وطن بلا مخالف”، لفترتين صباحية ومسائية، في مقر الحملة بحي الملز بمدينة الرياض.
وصرح مدير العلاقات والإعلام بجوازات الرياض المقدم سعود الرشود، أن العمل يبدأ صباحاً ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً باستثناء يومي الجمعة والسبت.
وحثَّ المقدم الرشود جميع الوافدين المخالفين على المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات قبل انقضاء المهلة الممنوحة لهم والتي تنقضي بنهاية شهر رمضان المقبل.وفق “أخبار 24”.
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