عثرت شرطة حي الكعكية بمكة المكرمة فجر اليوم “الإثنين”، على الطفل المصاب بـ”متلازمة داون”، أسعد فؤاد خياط البالغ (10 سنوات)، والذي أبلغت أسرته عن فقده أمس.
وأوضحت مصادر مطلعة، وفقا لـ”سبق” أن الجهات الأمنية بذلت جهوداً مضنية لإيجاد الطفل الذي عثر عليه بأحد المواقع بحي الشوقية، وسلمته لذويه، وعاد إلى منزله في الساعات الأولى لفجر اليوم.
وكان أسعد قد خرج من منزل أسرته بحي الشوقية عند الساعة الثانية من ظهر الأحد دون علم أسرته؛ التي أبلغت الشرطة للبحث عنه.
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