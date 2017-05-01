دشن مدير الجامعة المكلّف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتية تحت شعار #تثقف_تأمن والذي تنظمه كلية هندسة وعلوم الحاسب ويهدف الأسبوع إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول الجرائم المعلوماتية والحماية منها، ونشر ثقافة الوعي في محاربة الشائعات وتجنب عقوباتها ومخاطرها في مواقع التواصل الاجتماعي وأهمية الحماية والخصوصية لمستخدمي التقنية.
بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن كلية هندسة وعلوم الحاسب وإنجازاتها. بعد ذلك ألقى عميد كلية هندسة وعلوم الحاسب الدكتور محمد بن بطّاح الشمري كلمة شكر فيها مدير الجامعة الأستاذ الدكتور الحامد على رعايته حفل انطلاقة فعاليات الأسبوع. كما شكر الدكتور الشمري معالي مدير الجامعة السابق نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي على موافقته ودعمه وتشجيعه على إقامة هذا الأسبوع .
بعد ذلك ألقى وكيل الكلية والمشرف العام على فعاليات الأسبوع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الداعج كلمته وبيّن أن فعاليات هذا الأسبوع تنطلق كجزء من رسالة الجامعة والكلية بالإسهام في خدمة المجتمع. وقدم الدكتور الداعج شكره إلى جميع الفرق العاملة في التنسيق والإعداد.
بعد ذلك شاهد الحضور عرض رسائل توعوية باستخدام فنون الموشن جرافيك والإنفوجرافيك، وهي أساليب حديثة في الإعلام الجديد لإيصال المعلومة بطريقة مبتكرة بدمج الصور الكرتونية مع البيانات.
وفِي ختام الحفل ألقى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد كلمته وشكر فيها كلية هندسة وعلوم الحاسب والقائمين على هذا الأسبوع ورحب بفكرة هاشتاق الحملة (#تثقف_تأمن) وشجع على التفاعل معه.
بعد ذلك بدأت أولى فعاليات اليوم الأول لأسبوع التوعوية المعلوماتية بحلقة نقاش عن (تطور الإنترنت في المملكة وأبرز مخاطر الجرائم المعلوماتية) للدكتور إبراهيم الفريح مدير عام خدمات الإنترنت في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور هاني الزيد نائب المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأدار حلقة النقاش الدكتور لؤي السدمي، تحدث الدكتور الفريح والدكتور الزيد عن الإنترنت وتطورها في المملكة العربية السعودية وبعض مخاطر الإنترنت ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحد من هذه المخاطر والتحديات والعقبات، وتطرقوا إلى إحصائيات عن الجرائم المعلوماتية على مستوى العالم وكيفية الحماية من هذه الجرائم الإلكترونية.
وفي ثاني فعاليات اليوم الأول شارك مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية بمحاضرة عن (الأمن الإلكتروني) ألقاها الأستاذ طارق الحواس والأستاذ صلاح الطخيس، وتحدثا عن مفهوم الأمن الإلكتروني، ودور مركز الأمن الوطني في التصدي للفيروسات والهجمات الإلكترونية، وأهمية دور المجتمع في تعزيز الأمن الإلكتروني.
وتستمر فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتية لهذا الاسبوع عبر عدد من المحاضرات والندوات وتختتم الفعاليات يوم الأربعاء ٧ شعبان ١٤٣٨هـ.
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