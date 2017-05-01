تستضيف الكلية التقنية بمحافظة الخرج غد اً الثلاثاء فضيلة الشيخ ناصر القطامي إمام جامع خادم الحرمين الشرفين، إذ سيقدم فضيلته محاضرة بعنوان القرآن والحياة، وذلك بمسرح الكلية الرئيسي بمقر الكلية.
صرح بذلك مدير العلاقات والإعلام بالكلية أ.عيسى قيراط وتأتي هذه المحاضرة ضمن المناشط الثقافية والتربوية والاجتماعية التي تنظمها الكلية لتبصير المتدربين بكل ما ينفعهن من أمور دينهم ودنياهم واهالي المحافظة .
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بالخرج: الكلية التقنية تستضيف الشيخ ناصرالقطامي
بالخرج: الكلية التقنية تستضيف الشيخ ناصرالقطامي
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي:
تستضيف الكلية التقنية بمحافظة الخرج غد اً الثلاثاء فضيلة الشيخ ناصر القطامي إمام جامع خادم الحرمين الشرفين، إذ سيقدم فضيلته محاضرة بعنوان القرآن والحياة، وذلك بمسرح الكلية الرئيسي بمقر الكلية.
تستضيف الكلية التقنية بمحافظة الخرج غد اً الثلاثاء فضيلة الشيخ ناصر القطامي إمام جامع خادم الحرمين الشرفين، إذ سيقدم فضيلته محاضرة بعنوان القرآن والحياة، وذلك بمسرح الكلية الرئيسي بمقر الكلية.
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