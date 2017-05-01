نقلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البند المخصص لدعم فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى صلاحياتها، لتتولى صرف المبلغ نقداً ضمن المعاش الضماني.
وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن مقدار المبلغ يتحدد وفق عدد أفراد الأسرة؛ إذ نص الأمر السامي بتخصيص 150 لتراً للفرد يومياً.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، التي نصت على عدد من الأعمال والبنود، من ضمنها تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان، وحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه.وفق “أخبار 24”.
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