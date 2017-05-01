ذكرت مصادر أن شركة الخطوط الجوية السعودية وضعت قائمة بأسعار دخول جميع الركاب والتمتع بخدمات صالات الفرسان في مطاراتها الأربعة الرئيسية، لافتةً إلى أن المسافرين على الخطوط السعودية سيدفعون ما بين 100 إلى 160 ريالاً، وأما المسافرون على شركات الطيران الأخرى فيمكنهم الدخول للصالات بدفع رسوم تتراوح بين 140 إلى 250 ريالاً.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الشركة أعفت المسافرين على الدرجتين الأولى والأعمال وحاملي عضوية برنامج الولاء الفرسان بدرجتيها الذهبية والفضية وأعضاء إيليت بلس من دفع أي رسوم، مبينةً أن الميزة الجديدة متاحة بمطارات الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وكان مطار الملك خالد الدولي بالرياض قد أعلن في وقتٍ سابق بدء تطبيق قرار دخول جميع الركاب على صالات الفرسان بمبلغ رمزي.
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