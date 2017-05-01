دفع شاب حياته ثمناً لإنقاذ حياة أسرة مكونة من أم وخمسة أبناء، بعدما استجاب هو وصديق له لصراخهم وتدخلا لإنقاذهم عقب انقلاب سيارتهم واشتعال النيران فيها على طريق الرين، ليلقى الشاب مصرعه ويصاب صديقه بجروح وحروق بالغة نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات جدة.
وفي التفاصيل، فإن الشابين الصديقين أحمد الشهري وأحمد السبيعي تفاجآخلال سفرهما قبل أيام قليلة على طريق الرين بانقلاب سيارة واشتعال النيران فيها وسط صراخ من بداخلها، وسارع الشابان إلى التوقف بسيارتهما والتدخل لإنقاذ المحتجزين داخل السيارة.
ودخل الشابان السيارة وتمكنا من إخراج المحتجزين بداخلها؛ حيثُ اتضح أنهم أسرة مكونة من أم وطفلين وطفلتين وشقيقهم الأكبر قائد السيارة، ليتوفى الشاب أحمد السبيعي متأثراً بالحروق والجروح التي أصيب بها، فيما أصيب صديقة أحمد الشهري بحروق بالغة بوجهه وجسده يُعالج منها بأحد مستشفيات جدة.
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