ذكرت مصادر أن المطلوب الأمني مبارك العتيبي، الذي أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة السوداء قبل عدة أيام، ينحدر من أسرة ثرية، وكان يتاجر في الإبل والأغنام أثناء تواجده في العاصمة الرياض.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عاجل”، أن العتيبي البالغ من العمر 31 عاماً، كان مبتعثاً في الولايات المتحدة، وعاد منها إلى المملكة في عام 2010؛ وتزوج وأنجب طفلين؛ ليغادر بعدها إلى سوريا، وينضم لتنظيم داعش.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أشارت في بيانٍ لها إلى أن العتيبي يعمل نائباً ثابتاً في سوريا لرئيس تنظيم داعش في المملكة، وربما يكون المسؤول المباشر عن العمليات التي نفذها التنظيم في السعودية.
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