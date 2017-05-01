أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة توضيحا رسميا حول تعليقات أثارتها صورة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي للأمير خالد الفيصل أمير المنطقة ومستشار خادم الحرمين أثناء توقفه بسيارته في محطة لتعبئة الوقود.
وأوضحت في بيان رسمي اليوم (الأحد) أن التعليق على الصورة، فسر عدم وجود عمال بمحطة البنزين أثناء جولة سموه بمحافظات شرق المنطقة بأن العمالة الخاصة بالمحطة هربوا لعدم وجود إقامات لديهم، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ من الصحة.
وأضافت الإمارة أن حقيقة ما حدث هو أن الأمير خالد الفيصل عند وصوله إلى محطة تعبئة الوقود كان أثناء صلاة العصر، وهذا ما يفسر عدم وجود عمال في المحطة حينذاك، مشيرة إلى أن أحد المرافقين لسموه قام بتعبئة سيارته بالوقود.وفق “أخبار 24”.
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