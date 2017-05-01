دشن مديرالتعليم بالإنابة الأستاذ/خالدالحربي انطلاقة مركز خدمات التربية الخاصة للبنات بمحافظة الخرج وذلك مساء يوم الخميس الموافق ١ / ٨ / ١٤٣٨ هـ .
حيث سيكون مركزًا متخصصًا يقدم كافة الخدمات والبرامج لفئة التربية الخاصة ، وواحة تعليم لذوي الإحتياجات الخاصة.
وفور وصوله لمقر المركز اطَّلع على المرافق الملحقة والفصول التعليمية المجهزة بكافة التقنيات والوسائل التعليمية والتدريبية ، ورافقه في الجولة كلًا من رئيس قسم التربية الخاصة الأستاذ عبدالعزيز اليحيى ، ورئيس قسم التجهيزات الأستاذ خالد الحميد ، ومدير شؤون المباني الأستاذ لاحق العتيبي وعدد من المسؤولين من منسوبي إدارة التعليم..
وعبَّرفي كلمة بسيطة له أن من مقاييس ومؤشرات التقدم والرقي للدول في العالم اليوم هو عنايتها بذوي الأحتياجات الخاصة ، وماتحققه لهم من خدمات أساسية تضمن لهم حياة كريمة ؛ وأبدى سعادته وسروره مماشاهده من تكامل التجهيزات والوسائل في جميع أركان المركز . مختتمًا كلمته بالشكر لقائدة المركز الأستاذة /تهاني الربيع وجميع منسوبات قسم التربية الخاصة على كل مابذلوه من جهود مباركة في إخراج المركز بهذه الصورة المشرفة…
الجدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات العلاج النفسي والتعليم الخاص وفق خطط علاجية تربوية فردية تتناسب واحتياجات الأطفال ، كمايقدم خدمات التقييم السمعي والبصري ومعدل الذكاء لجميع الأطفال المحولين إليه..
ويسهم كذلك في تعليم وتدريب الأهل وتقديم خدمات الإرشاد النفسي الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الأهل ودعمهم نفسيا ، وتقديم خدمات التدخل المبكر للأطفال ذوي الأحتياجات الخاصة دون سن السادسة ممن يتمتعون بقابلية التعليم والتدريب ، بحيث يتم تهيئتهم للتسجيل في المدارس من خلال قسم الخدمة الإجتماعيةودراسة الحالة المتوفرة في المركز .
والمركزلديه الكثير والكثير مماسيقدمة لهذه الفئة الغالية ويسعى لتهيئة بيئة تعليمية تناسب قدراتهم واحتياجاتهم ..
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