إختتم تعليم الخرج ممثلا في وحدة الشراكة المجتمعية مع المدرسة والأسرة والمجتمع(ارتقاء)البرنامج التدريبي(المجموعة الثانية) بمقر الابتدائية الحادية والعشرون وذلك بإنعقاد دورة لمدة ثلاثة أيام بإلقاء مشرفة وحدة شراكات المدرسة والأسرة والمجتمع أ/تهاني مبارك العتيبي ، إبتداءاً من يوم الأحد الموافق ٢٦/ ٧/ ١٤٣٨هـ واستهدف قائدات المدارس ، واختتاماً لهذه الدورة تم زيارة قاعة التعاون للتطوير(Improving together) من ضمن مرافق المدرسة كتطبيق نموذجي للشراكة المجتمعيه مع مجموعات التعاون الطبية التي بدورها تكفلت بتجهيز القاعه لتسهيل تحقيق الهدف.
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تعليم الخرج يختم الدورة التدريبية “المجموعة الثانية” لبرنامج الشراكة المجتمعية (ارتقاء)
تعليم الخرج يختم الدورة التدريبية “المجموعة الثانية” لبرنامج الشراكة المجتمعية (ارتقاء)
الخرج اليوم - حمد السويحب :
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