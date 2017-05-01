دعا قسم التوجيه والإرشاد بتعليم الخرج أولياء أمور الطلاب والطالبات للتسجيل في مبادرة مؤسسة تكافل وجاء في رسالة الدعوة ما يلي:
عزيزي ولي الأمر /نرجو منكم حث ابنائكم على التسجيل في مبادرة مؤسسة تكافل معرفة بلا حدود ،المبادرة تشمل جميع الطلاب (برسوم بسيطة) وللطلبة المسجلين ببرنامج تكافل وابناء الشهداء وطلبة الحد الجنوبي الاشتراك مجاني . المبادرة تقدم جوائز قيمة
بهدف تحفيز الطلاب على القراءة والاطلاع عن طريق إتاحة 5000 عنوان لجميع المراحل العمرية يمكنكم الاطلاع على المبادرة من خلال الرابط:
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