اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٧/٢٣و الاخير لمعرض حصاد مصادر التعلم التقني ومازال المعرض في قمة تميزه وابداعه واستقبال مشرفات إدارة التعليم ومعلمات وطالبات المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال ، وكذلك استمرار تفعيل الورش التدريبية المنفذة من قبل أمينات مصادر التعلم وهي الحائط الإلكتروني وتقويم قوقل والسيرة الذاتية والخرائط الذهنية والناسخ الضوئي السريع ، والتي استقطبت حضور العديد من المشرفات والمعلمات والطالبات واستمرار تغطية أركان المعرض وأخذ فكرة مبسطة عن كل ركن ، وكانت بداية الجولة بركن برنامج العروض التقديمية والتي تحتوي على نوعين من البرامج التقديمية بطريقة احترافية وإبداعية تخدم العملية التعليمية والمادة العلمية باسلوب جذاب ، وركن الترفيه التقني والألعاب التعليمية التي تشد انتباه المتعلمين وتثير تفكيرهم وتعمل على دمج المعرفة بالمهارات المختلفة ، وركن التصميم الإلكتروني التعليمي ذلك الركن الذي أبدعت فيه أمينات المصادر بتصاميمهم التقنيه الراقيه وأهمها تصميم برنامج بايدي الامينات لتفعيل حصص الانتظار بأسلوب ممتع ومفيد من خلال حقيبه إلكترونيه احداهما للمرحله الابتدائيه والأخرى للمرحلتين المتوسطه والثانويه مما يساهم بتفعيل حصص الانتظار بكل ماهو مفيد وجميل
وكذلك تصميم برنامج فلاشي يحمل تصاميم تخدم مادة الأحياء ويثريها وبرنامج اخر مميز يساهم بتنظيم وتسهيل وضع الجدول المدرسي اليومي مما يسهل عمل الوكيلة في المدرسة ، وكذلك برنامج من سبورة بروميثان الالكترونية وإمكانية. تحميل. دروسها بسهولة ويسر ، وبرنامج المذاكرة الالكترونية الذي يسهم في رفع مستوى الطالبة وحل مشاكلها النفسية للدراسة والاستعداد للاختبارات ، وركن تطبيقات الواقع المعزز الذي يهدف إلى تكرار البيئة الحقيقية في الحاسوب و تعزيزها بمعطيات افتراضية لم تكن جزءا منها ، بحيث يولد عرضا مركبا يمزج بين المشهد الحقيقي الذي ينظر إليه المستخدم والمشهد الظاهري التي تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب مما يسهم في تعزيز المعلومة و عرضها بطريقة شيقة ذات أبعاد رباعية . وركن رباعيات التقنية والذي يهدف إلى استخدام ملحقات الاجهزة التقنية لتحقيق أهداف العملية التعليمية بأقل وقت وجهد ممكن ، وكذلك نشر ثقافة التعلم النشط لزوار المعرض .
والركن الأخير من أبرز الأركان وأمتعها ركن المسرح المدرسي ذلك الركن الغني الثري الذي حول قطع مادة لغتي إلى مسرحية متحركة عبر العرائس التي تدار بأيدي الطالبات مما نمى للطالبات مهارات جميلة أهمها القراءة والكتابة والثقة بالنفس والتحكم بالصوت . وقد احتوى على عينات من أدوات مسرح العرائس وكان ركن جاذب وممتع للزوارر والذي يحوي على مجموعة والدمى المصنعة يدويا أو جاهزة التي تستخدم في العروض. ونأمل أن يكون المعرض قد حاز على رضى الجميع وأفاد البيئة التعليمية وتتقدم مساعدة ريئس قسم التجهيزات المدرسية بشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح المعرض من مشرفات ومنسوبات القسم وأمينات مصادر التعلم للمدارس المشاركة ..
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