أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تنظيم داعش الإرهابي كان يسعى من استهداف المسجد النبوي إلى التشكيك في قدرة المملكة على حماية أمن الحرمين الشريفين، وحماية حجاج بيت الله الحرام والزوار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء التركي اليوم (الأحد) في نادي ضباط قوى الأمن، والذي تناول الحديث عن تفاصيل جديدة للتحقيقات المستمرة التي تباشرها الجهات الأمنية في أنشطة الخلية الإرهابية التي اتخذت من محافظة جدة مركزاً لها ونفذت عمليات إرهابية في بعض مناطق ومحافظات المملكة، وأحبطت لها عمليات أخرى، من أبرزها استهداف الحرم النبوي الشريف في شهر رمضان الفائت.
وأضاف التركي أن التنظيم كان يسعى إلى النيل من الحرمين الشريفين ليستثمر فعله في جذب الكثير من العناصر الأجنبية وتوريطها في إثارة الفوضى داخل المملكة.
وأبان أن هناك دلائل تثبت فشل تنظيم داعش في تجنيد واستقطاب الشباب السعوديين منذ شهر ذي القعدة من العام الماضي، مشدداً على قدرة رجال الأمن على حفظ الأمن وامتلاك المملكة لكافة الأنظمة للتعامل مع كافة الحالات.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج