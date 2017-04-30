في إحصائية جديدة عن أكثر الجنسيات قدومًا للمملكة لأداء العمرة على مدار العام، جاءت 4 دول الأعلى نسبة من بين دول العالم الإسلامي.
وكشفت الإحصائية التي أجريت في المدينة المنورة، أن معتمري 4 دول شكلوا ما نسبته 54% من إجمالي عدد معتمري الخارج، حيث حل معتمرو باكستان في المركز الأول خلال موسم العمرة الجاري بنسبة 23.5%، يليهم معتمرو إندونيسيا 15.23%، فالهند 9.35%، وفي المركز الرابع معتمرو مصر بنسبة 7.92%.
وأوضح فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة منذ بداية موسم العمرة، عبر المنافذ حتى أمس السبت بلغ 5 ملايين معتمر، قدم 4.2 مليون منهم جوًا، و461 ألفًا برًا، و321 ألفًا بحرًا.وفق “أخبار 24”.
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