أعلن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم الأحد، عن اختيار شركة شانغي الدولية لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن المشغل الجديد سيبدأ عمله خلال 4 أسابيع لاستلام مشروع المطار الجديد من الشركة المنفذة، تمهيدا لبدء تشغيله وفقا للجدول الزمني.
وأضاف أنه تم إنجاز 88٪ من مشروع المطار الجديد، ولا توجد أي عوائق قد تؤخر إنهاء الشركة المنفذة للمشروع في الوقت المناسب، مشيراً إلى ان شركة شانغي الدولية تشغّل قرابة 20 مطارا دوليا حول العالم، وحازت في مطار شانغي على جائزة أفضل مطار في العالم.وفق “أخبار 24”.
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