دفعت رسالة على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” أحد الشباب للتبرع بجزء من كبده لطفلة لا يعرفها، لم تتجاوز العامين من عمرها، حيث تكللت العملية التي أجريت بمدينة الملك فهد الطبية بالنجاح.
ولم تكن تلك المحاولة الأولى للشاب بندر بن عبيد بن عياش، للتبرع بجزء من كبده، حيث تقدم من قبل للتبرع لطفلة أخرى، وأكمل الإجراءات والفحوصات اللازمة، إلاّ أن إرادة المولى عز وجل قضت بوفاتها قبل إجراء العملية.
وأبان “بندر” أن رغبته في التبرع والمساهمة في إحياء روح جعلته يبحث عن مريض آخر في حاجة لكبد، مضيفاً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه علم بعدها بوجود طفلة تحتاج لجزء من الكبد بمدينة الملك فهد الطبية، فعرض التبرع لها، وقد تم ذلك بعد أن تطابقت فصيلته معها.
وقال إنه لم يخبر أحداً بنيته التبرع حتى قبل يوم العملية، حيث أبلغ زوجته وطلب منها عدم إخبار أحد بذلك، لافتاً إلى أنه أبلغ شقيقه قبل دقائق من إجراء العملية، وطلب منه الحضور وانتظاره خارج غرفة العمليات.
وأضاف أنه رفض الاستماع من الأطباء لأي شرح أو معلومات حول عملية التبرع ومضاعفاتها، وذلك حتى لا يتعرض لأي مؤثرات قد تثنيه عن المضي في قرار تبرعه.
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