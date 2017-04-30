وصل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة إلى مطار الملك سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، لمباشرة مهامه الرسمية، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة.
وكان في استقباله أخوه الأمير مشاري بن سعود، والأمير تركي بن مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، ومدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومديرو الإدارات الحكومية، ومحافظو المحافظات وأعضاء مجلس المنطقة وقادة القطاعات الأمنية ومشايخ وأهالي منطقة الباحة.
وهنأ الأمير مشاري بن سعود، الأمير الدكتور حسام بن سعود بالأمر الملكي الكريم القاضي بتعيينه أميراً للمنطقة، بدوره أعرب الأمير الدكتور حسام، عن شكره للأمير مشاري على ما قدمه من خدمة لمنطقة الباحة، مشيراً إلى أنه سيعمل على إكمال المشوار لخدمة الباحة وأهاليها.
وشرف سموه حفل الاستقبال الذي أقامته إمارة المنطقة احتفاءً به، وذلك بقاعة الاستقبال بديوان الإمارة، حيث أكد في كلمة له أنه سيعمل على خدمة أهالي المنطقة والسهر على راحتهم، مشيراً إلى أن الإمارة ومكتبه وبيته وبابه مفتوحة للجميع للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.وفق “أخبار 24”.
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