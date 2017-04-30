فاجأ الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بعد أدائه القسم أميراً لمنطقة حائل، أهالي المنطقة، برسالة حب كُتبت كمقطوعة أدبية وصف فيها أجزاء ومعالم عديدة في حائل.
ورحب الأهالي وتفاعلوا بشكل كبير مع المقطوعات الأدبية؛ التي قالوا إنها عبرت عن دفء مشاعره وصدقها تجاه المنطقة، فيما أكد أعضاء مجلس المنطقة وأمانتها عن مبادلتهم رسالته بوعد وتعهد على العمل لخدمة المنطقة وأهلها.وفق “أخبار 24”.
وهذا نص المقطوعة الأدبية التي كتبها الأمير عبد العزيز:
رسالة حب..
إلى كل من.. انتمى.. وسكن.. وعاش.. ومر في وبين وعلى تراب المسك.. ونسمات الورد.. وجبال العود.. وغيوم البخور.. وشمس الحب.
إلى حائل.. بل كل حائل.. بجميع تكويناتها.. بشموخ جبالهم.. وأنفة رمالها.
إلى جذوع الغضى.. وأغصان الأرطى..
إلى أجا وسلمى.. والسمراء.. والرعيله
إلى حبران.. وعرنان.. وكباد المسمى.. والخرم.. ورمان..
إلى الطوال.. والعليم.. وأم سلمان..
إلى دهام.. والخادر.. وحبشي..
إلى الشيهب.. والعنيتيت.. والحره..
إلى كل أهلي.. إلى كل من أسكنني حباً بقلبه.. وأسكنته عشقاً بقلبي..
رسالة.. من بعد المسافة.. ومن قرب المشاعر.. التي جعلت كل الكون طرقاً لها!..
لم أحس أن للقلب يدين.. إلا اليوم.. وللعيون شفاه.. إلا الآن..
لقد اجتمعنا.. طيلة السنوات الماضية.. على المحبة.. وسيجمعنا عليها.. المستقبل إن شاء الله..
لوكان.. للضلوع.. أبواباً.. لفتحتها في هذا اليوم.. لتشاهدوا.. مكانكم في القلب..
كلنا للمنطقة وكلها لنا.. يدي ممدودة.. لكل مصافح.. ومساند.. فمنطقتنا.. تستحق ذلك وأكثر..
ساعدوني.. آزروني.. فكلنا.. في حب حائل.. سواء.. ولا مكان.. للمزايدة في حب.. من نحب.
لذا.. لا مكان لحائل القلب.. إلا القلب حائل.
(عبدالعزيز بن سعد.. 29/ 7/ 1438هـ.. حائل).
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