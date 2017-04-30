غضب مدرب فريق الباطن خالد القروني، أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام فريق التعاون؛ بسبب الغياب التام للصحافيين عن حضور المؤتمر.
وظهر القروني خلال المؤتمر وهو يتحدث عن المباراة، قبل أن يطلب مدير المؤتمر الأسئلة من الحضور، فيما لم يكن أحد حاضراً، لينفعل القروني بعد ذلك، ويذكر أن “المؤتمرات مثل هذه لا قيمة لها بسبب عدم حضور أي صحفي”، مضيفاً أنه “عند امتناع المدرب عن حضور يتم الخصم منه وإذا حضر لا يجد أي صحافي”.
يشار إلى أن مباراة فريقي الباطن والتعاون أمس السبت انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليبقى الباطن في الترتيب الـ12 بـ 25 نقطة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج