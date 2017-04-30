شددت وزارة التعليم على أن إجازة جميع منسوبي المدارس دون استثناء تبدأ بنهاية دوام الخميس 29 شعبان، وليس هناك أي إجازة قبل ذلك.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تؤكد ما ورد في تعميم الوزير بأن إجازة جميع منسوبي المدارس دون استثناء تبدأ في 29/ 8/ 1438هـ وليس هناك أي إجازة قبل ذلك.
وكان وزير التعليم قد وجه بأن تبدأ إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية هذا العام بنهاية دوام الخميس ٢٩ / ٨، وذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين بتقديم الاختبارات النهائية بحيث تنتهي قبل حلول شهر رمضان؛ مراعاةً لظروف الطلاب والطالبات.وفق “أخبار 24”.
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