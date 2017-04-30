أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأحد، حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً على متهم؛ لإدانته بقيادة هجوم مسلح برشاش آلي على مركز شرطة العوامية بقصد قتل رجال الأمن.
وأكد الحكم إدانة المتهم (سعودي الجنسية) بالسعي بمشاركة عدد من الأشخاص لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال الاعتداء على رجال الأمن، وإطلاقه النار من سلاح رشاش بالقرب من مركز شرطة العوامية بقصد قتل رجال الأمن بالمركز.
وشملت التهم أيضاً شراء المتهم سلاحاً من نوع “رشاش كلاشنكوف” مع 20 طلقة، وبيعه لأحد الأشخاص، وتعليق أعلام سوداء على أعمدة الإنارة ببلدة العوامية لإثارة الفتنة.وفق “أخبار 24”.
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