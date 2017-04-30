ذكرت مصادر أن شركة الاستثمارات الرائدة بصدد إنهاء تكليف مدير مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخراً تحدث خلالها عن وجود نية لتخفيف القواعد الخاصة بارتداء النساء للعباءات ومنع الاختلاط بالمركز.
وقالت المصادر بحسب “سبق” إن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات، متوقعةً أن يتم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بإعفاء المسؤول.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن المدير المكلف قوله إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المركز في يونيو المقبل، وإن هناك نية لتخفيف القواعد المفروضة على النساء بارتداء العباءات وعدم الاختلاط.
عقب ذلك، أصدرت الشركة بياناً أكدت فيه أن تصريح “رويترز” احتوى على معلومات وبيانات غير دقيقة، مؤكدةً أنه صدر عن أحد مهندسي مشروع مركز الملك عبدالله المالي دون الرجوع للشركة.
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