أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إلقاء القبض على تسعة شبان، من الذين ظهروا في مقطع فيديو تم تدوله مؤخراً وهم يقومون بالاستعراض بدراجاتهم النارية في أحد الشوارع جنوب مدينة جدة.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة العقيد دكتور عاطي القرشي إن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت بعد تحليل مقطع الفيديو من ضبط الشبان التسعة، وهم في العقدين الثاني والثالث من العمر، ومن جنسيات مختلفة.
وأوضح أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، ويجري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهم تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.
وكان ناشطون تداولوا قبل يومين مقطع فيديو أظهر تجمهر عدد كبير من قائدي الدراجات النارية والشباب في أحد الشوارع بحي النزلة بجدة، وهم يقومون بمضايقة قائدي السيارات العابرة، فيما حاول أحدهم تهشيم زجاج إحدى سيارات الأجرة بـ”كريك”، غير أن بعض الحاضرين حالوا دون ذلك.وفق “أخبار 24”.
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