أعلنت وزارة العدل بمنطقة الرياض عن رغبتها في استئجار مبنى ليكون مقراً لدوائر الحجز و التنفيذ بمحافظة الخرج، و فضلت أن يكون على شوارع رئيسية و أن تتوفر مواقف مظلله داخل السور لسيارات المحكمة الرسمية و بجواره مواقف لسيارات الموظفين و المراجعين و تتوفر به جميع الخدمات العامة للمبنى و مخدوم بكبينه هواتف الاتصالات السعودية مع تمديد شبكه الحاسب الآلي للمبنى من قبل المالك مع وجود مصعدين في حال تعدد الأدوار صيانتها بعقد من قبل المالك و يفضل صالات مفتوحة ليتم تقسيمها و توزيعها أو بحدود (40) غرفة منها (3) غرف لا تقل عن (5م X 7م ) و صالتين لا تقل (5م X 7م ) و عرفة انتظار نساء (5م X 4م ) مع دورة مياه خاصة بها مع (3) دورات مياه مستقلة خارجية خاصة بالمراجعين و غرفة و مطبخ مع دورة مياه للحراسة خارج المبنى داخل السور و على من لديه مبنى مناسب أم يتقدم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان إلى دارة الحجز و التنفيذ بمحافظة الخرج و تقديم عرضه في ظرف مختوم بعد الاطلاع على بقية المواصفات و الشروط
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الأوامر الملكية حملت خيرات لأبناء المملكة كـافـة
الشيخ عبدالعزيز العقيلي الخالدي1421 0
اليد الواحدة لا تصفق
د.هلال العسكر1785 0
دعوة لتفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة #الدلم
د. هلال العسكر2996 0
الإلحاد مذهب فكري أم مشكلة نفسية !؟
خالد آل تركي3654 0
صامدون ام متخاذلون
أنس القاسم4109 0
مُحاربة الناجح ..
ثريا الحويطي3346 0
بالخرج: دوائر الحجز و التنفيذ تعلن رغبتها في استئجار مبنى
لا يوجد وسوم
0 378
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884925562.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج