سعيًا من شركة اتحاد اتصالات موبايلي على تطوير عددٍ من الخدمات المُتعلّقة بأمن المعلومات بأفضل المعايير العالمية المعتمدة على منصة الأمن من الجيل الحديث من قِبل شركة Palo Alto Networks، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم ممثلة بموبايلي أعمال مع شركةNetworks Palo Alto الرائدة في مجال أمن المعلومات في مقر موبايلي بحضور كل من المهندس إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي والسيد إسبن داهل نيلسن المدير الإقليمي لقطاع مزودي الخدمات في شركة Palo Alto Networks في الشرق الأوسط وأوروبا.
وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل موبايلي مع شركة Palo Alto Networks على تطوير عدد من خدمات أمن المعلومات لعملائها بمعايير عالمية اعتمادا على منصة الأمن من الجيل الحديث الخاصة بشركة Palo Alto Networks ، تشمل تقديم خدمة الجدار الناري المدارة وذلك بهدف توفير الحماية من التهديدات الإلكترونية. حيث تركز شركة Palo Alto Networks على المحافظة على الثقة في هذا العصر الرقمي عبر مساعدة عشرات الآلاف من الشركات والمؤسسات حول العالم على الحماية من الإختراقات الأمنية. وذلك عبر توفير احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال الامن السحابي والإبتكار ومنصات أمن الجيل الثاني الحديثة. تمكن شبكات حمايةNetworks Palo Alto التطبيقات من أجل توفير سبل حماية من التهديدات الإلكترونية باستخدام الية عالية الجودة.
تعليقا على ذلك قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي المهندس/ إسماعيل الغامدي ” تؤكد موبايلي على دورِها الريادي في مجال أمن المعلومات المدارة والسحابية، وتعتز بتقديم حلول مبتكرة لمختلف القطاعات مثل القطاع الحكومي، المالي، الصحة ، النفط ، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”
وأضاف الغامدي: أن شركة Palo Alto Networks تعتبر من الشركات الرائدة في مجال أمن المعلومات وستعزز هذه الاتفاقية من حضور موبايلي في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما علق السيد الكس ليكونت ، المدير التنفيذي لشركة Palo Alto Networks في الشرق الاوسط وأوروبا على الاتفاقية قائلا
“نحن سعيدون جدا بهذا التعاون مع شركة موبايلي بهدف تعزيز أمن المعلومات لعملاء موبايلي في المملكة وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية باستخدام منصة الجيل الحديث الآمنة وتأمين حلول حماية متطورة بطريقة تتيح للعملاء إدارة المخاطر بطريقة اقتصادية ستساعد بشكل كبير في تعزيز حماية نمط الحياة الإلكتروني ودعم التطور والنمو المستقبلي”
الجدير بالذكر أن موبايلي تقدم مجموعة من الخدمات ضمن محفظتها الأمنية السحابية تشمل خدمة الإنترنت الآمن، خدمة الحماية الأمنية للبريد الإلكتروني، وخدمات مكافحة هجمات حجب الخدمة “Anti-DDoS.
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