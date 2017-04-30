توج فريق أكاديمية آرتس فوتبول بكأس بطولة الشيخ جابر الشهري عضو شرف نادي الهلال السعودي والمقامة على ملعب أكاديمية آرتس فوتبول بالخرج , البطولة شارك فيها فريق أكاديمية قوول أكاديمي وفريق أكاديمية الدلم بينما شاركت أكاديمية آرتس فوتبول بفريقين اثنين , وقد تسلم الفريق الفائز كأس المركز الأول من لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق الكابتن تركي الصويلح الذي شكر بدوره القائمين على أمر أكاديمية آرتس فوتبول ودورهم في نجاح وتنظيم البطولة التي سيكون لها مابعدها وستنعكس ايجاباً بحسبه على تطوير أداء مستوى اللاعبين من فئتي البراعم والأشبال , من جانبه أشاد المدير الفني لأكاديمية آرتس فوتبول الكابتن سالم الضبعان بمستوى اللاعبين المشاركين بالبطولة وبما قدموه من جهد ومهارات عالية وتنافس رياضي شريف عكس مدى الاعداد الجيد والجهد المبذول من المدربين ومساعديهم في الرقي بالمستوى الفني والبدني للاعبيهم داعياً اياهم لمضاعفة الجهد من أجل صناعة جيل رياضي يحقق الأهداف الطموحة للجماهير السعودية في المستقبل .
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