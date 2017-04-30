ضمن اليوم الثاني من بطولة الجوهرة الاولى بالخرج استكملت الجولة الاولى مساء الليلة الجمعة بثلاث مباريات من المجموعات الاولى و الثالثة و الرابعة حضر فيها النديه و التنافس كما شهدت حضور اللاعب السابق لاندية الشباب و الشعلة سليمان الطفيل و مدير المركز الإعلامي بنادي الشعلة عبدالله العامر و قد ملئت الجماهير ارجاء الملعب .
فياللقاءالاول من المجموعة الرابعة حقق نجوم الجنوب النقاط الثلاث الاولى له في المشوار بعد أم كسب سانتوس بنتيجة ” ٢-١ ” سجل للجنوب احمد عِوَض و سامي عِوَض فيما سجل سانتوس محمد مقبول ، و نال زيد اليامي من نجوم الجنوب على جائزة أفضل لاعب بالمباراة .
فيالمواجهة الثانية التي جمعت نجوم كلاسيك مع المانيا استطاع نجوم كلاسيك خطف نقاط المواجهة في الرمق الأخير من المباراة بهدف من كرة ثابته سجله البديل محمد الطفيل الذي قاد فريقه للفوز مما جعله يحوز على نجومية المباراة .
فيالمباراةالاقوى لهذا اليوم خرج انتر ميلان و القنرز متعادلا إيجابيا ” ٢-٢ ” في مباراة تعد الأفضل في اليومين الاولى من انطلاق البطولة ، كان للفريقين حضور قوي و فرص عدة أشعلت اللقاء ، سجل للإنتر الهدفين احمد الجديعي اما عن القنرز سجل نواف الجيزاني الهدفين أيضا و توّج أداءه بحصوله على نجومية المباراة .
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