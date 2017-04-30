أعرب المعلق الرياضي أحمد النفيسة عن اعتذاره عن العبارة التي أطلقها خلال مباراة النصر والشباب في الدوري، بعد إحراز المحترف الأوروغوياني “فكتور أيالا” لاعب النصر هدف اللقاء، مؤكداً أن الارتجال هو السبب في الخطأ.
وقال النفيسة في مداخلة له مع برنامج “آخر شوط” على فضائية “إم بي سي برو”، إنه تفاعل مع الهدف بتعبير أساء البعض ولم يكن موفقاً فيه، مشيراً إلى أنه كان يبحث عن ردة فعل معينة بعد الهدف لكن أتت بطريقة مسيئة.
وأكد أن المعلق يرتجل لمدة ساعة ونصف فمن الممكن أن يحدث من كل ٥٠٠ مباراة يعلق عليها خطأ، قائلاً: “رب العالمين أعلم بما في الصدور، وأعلم بالنية، وأطلب من الله أن يسامحني”.
وكان النفيسة علق على الهدف الذي سجله أيالا بالقول: “ينصر دينك يا شيخ” للاعب لا يحمل الديانة الإسلامية، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج