اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق محمد كنو كثيرا من قميص الهلال، وذلك بعد خلو قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم الأخيرة من منع الأخير من التسجيل.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» من مصدر قريب من اللاعب، فإن كنو ووسيطه كانا ينتظران قرارات اتحاد الكرة بشأن قضية لاعب النصر عوض خميس «الصملة»، والتي كان الهلال طرفا فيها، ومن ثم تثبيت قرار اللاعب أو تغيير وجهته حال منع الهلال من التسجيل، خصوصا وأن وسيطه تلقى عددا من العروض أفضلها عرض نادي الأهلي.
يذكر أن كنو سيدخل الفترة الحرة في يونيو المقبل ليتسنى له التوقيع لأي ناد دون الرجوع للاتفاق، على قرار ما فعله حارس الشباب محمد العويس مع الأهلي.
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