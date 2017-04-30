رغم تسجيل النجم المصري محمود كهربا المحترف في صفوف الفريق الاتحادي هدفا ثالثا في مرمى فريق الفيصلي من تسديدة قوية، إلا أن الاتحاديين فوجئوا بعدم احتساب الحكم تركي خضير للهدف هو ومساعدوه فيصل القحطاني، وعلي بدوي، والحكم الرابع رائد الزهراني، وقبل ذلك تم إلغاء هدف للنجم التونسي أحمد العكايشي، بحجة وجود حالة تسلل على العكايشي، في الوقت الذي عرضت شاشة ملعب المباراة الهدفين وأثبتت صحتهما، إلا أن الحكم تركي خضير ومعاونيه، لم يتراجعوا عن قراراتهم الخاطئة التي حرمت العميد من الفوز على الفيصلي، وساهمت في تراجعه من المركز الثاني للمركز الثالث في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي. بدورها رددت جماهير الاتحاد الموجودة في استاد الجوهرة بجدة: «ياللي ظلمتونا خافوا الله» وفق “عكاظ”.
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