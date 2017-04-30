عادل الهلال السعودي، بعد فوزه اليوم على الوحدة (3-1) ضمن الجولة الـ25 من دوري جميل، رقم غريمه التقليدي النصر، من حيث عدد الانتصارات في موسم واحد بدوري المحترفين السعودي.
ووصل الهلال بتخطيه الوحدة اليوم، إلى انتصاره رقم 20 في الدوري، مقابل 3 تعادلات، وخسارتين، ليجمع 63 نقطة، ولا تزال أمامه فرصة لزيادة رصيده إلى 21 انتصارًا و66 نقطة، في حال فاز بالجولة الأخيرة على حساب النصر.
وكان النصر يملك الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد، عندما حقق 20 فوزًا في موسمي 2013- 2014 و2014-2015، وهو ما عادله الهلال بفوزه اليوم.
ومنذ اعتماد مشاركة 14 فريقًا في دوري المحترفين السعودي، بداية من موسم 2010- 2011، لم يصل فريق لأكثر من 20 انتصارًا، حيث حقق الهلال بطل ذلك الموسم 17 فوزًا، والشباب 19 في الموسم التالي، وبعده الفتح 18 انتصارًا، ثم النصر 20 انتصارًا مرتين متتاليتين ، وأخيرًا الأهلي 19 انتصارًا الموسم الماضي.وفق “أخبار 24”.
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