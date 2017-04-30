وعد سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب، أن يكون الموسم المقبل مختلف للشبابيين عن الموسم الجالي، وقال المدرب السعودي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النصر: “أعد الشبابيين بتغيرات كبيرة في الموسم المقبل، ونحتاج للتفكير للموسم الجديد، وأن تكون نظرتنا إلى الأمام”.
وعن خسارة الفريق أمام النصر أوضح الجابر،: ” الشباب لم يستحق الخسارة اليوم، والفريق افتقد إلى اللمسة الأخيرة بعد أن استطعنا الوصول للمرمى عدة مرات، واللاعبين الأجانب في الأندية الأخرى تكون لهم الحسم أمامنا ، ووهذا مانفتقده في الشباب”.وفق “الرياضية”.
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