تسأل الدولي المصري المحترف بصفوف نادي الاتحاد، محمود عبدالمنعم كهربا، عن التسديدة التي سددها في مرمى مصطفى ملائكة حارس الفيصلي في لقاء الفريقين ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري جميل للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الايجابي، وألغى الحكم هدفاً صريحاً لمصلحة العميد من تصويبه حرمت الفريق من النقاط الثلاث والمحافظة على وصافة ترتيب دوري جميل.
ونشر الفولت تغريده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريده جاء نصها : لا أريد أن أسأل هل هي هدف ام لا لأن الصورة واضحة ولكن السؤال عندما شاهدها الحكم بشاشة الملعب هل يستطيع احتسابها؟ شكرا لإحترامكم نادي العميد.
وشنت الجماهير هجوماً قوياً على الحكم الدولي الخضير الذي ألغى هدفين للعميد الاول عن طريق احمد العكايشي بداعي التسلل والثاني عن طريق كهربا بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى.
وبهذا التعادل خسر الاتحاد وصافة الدوري لمصلحة النصر الذي تغلب على الشباب بهدف نظيف، وفي حال نجح الاهلي يوم غد بالتغلب على الرائد، سيعود الاتحاد للمركز الرابع.وفق “النادى”.
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