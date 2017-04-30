تقرر أن يغيب محمد السهلاوي لاعب فريق النصر عن صفوف فريقه أمام الهلال يوم الخميس في إطار الجولة رقم 26 من منافسات دوري جميل للمحترفين.
وحصل السهلاوي على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال لقاء الشباب مساء السبت في إطار الجولة رقم 25 والذي انتهى بفوز الشباب بهدف دون رد.
ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي يوم الخميس المقبل لقاء ديربي العاصمة في ختام مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دوري جميل للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج