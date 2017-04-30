توقع مختصون في مجال التأمين أن تشهد سوق التأمين بالمملكة خلال المرحلة المقبلة، اندماجات كبيرة بين 34 شركة عاملة في المجال؛ ليصبح عددها 17 شركة، إلى جانب دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق.
وأرجع المختصون، وفقاً لما أوردت صحيفة “الحياة”، أسباب توجه الشركات نحو الاندماج بهذا الشكل إلى رغبتها في مواجهة أزمة الخسائر التي تعاني منها، والناتجة من ضعف رؤوس الأموال المؤسسة للشركات، وعدم وجود شركاء فنيين، وزيادة إنشاء هذا النوع من الشركات بصورة كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
وأشاروا إلى أن عمليات الاندماج ستؤسس كيانات اقتصادية قوية في السوق، مبنية على إدارات تجمع بين الكفاءات المختلفة، الأمر الذي سينعكس على تقديم خدمات منافسة وجيدة.
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