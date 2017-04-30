ودع أهالي منطقة الحدود الشمالية اليوم (السبت) الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة الحدود الشمالية السابق في مطار عرعر، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بإعفائه وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدلاً منه.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تواجد عدد كبير من شيوخ وأعيان المنطقة الشمالية، ومسؤولي الإدارات الحكومية، للسلام على سموه وتوديعه.
يذكر أن الأمير مشعل قضى ما يقارب عامين أميراً للمنطقة إلى أن صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السبت الماضي بإعفاءه ضمن عدداً من الإعفاءات والتعينات.
وفق “أخبار 24”.
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