أغلقت أمانة منطقة الرياض اليوم (السبت)، ملحمة بأحد أحياء الرياض، عقب تداول تسجيل صوتي لمواطن يتفاوض مع عامل في الملحمة لشراء حاشي مريض.
وأكدت أمانة الرياض، على حسابها في تويتر، إغلاق الملحمة وتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، مرفقة التغريدة بصور لموظفي الأمانة وهم يغلقون الملحمة.
يذكر أن التسجيل الذي تم تداوله، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رجلا يتفاوض مع عامل في الملحمة محل الواقعة، على أن يشتري منه ذبيحة حاشي مريض بمبلغ زهيد.
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