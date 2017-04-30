حلت شركة “أرامكو” في المركز الرابع عالميًا، من حيث أعلى الإيرادات لعام 2016 محققة 311 مليار دولار، فيما حلت سلسلة مبيعات التجزئة الأمريكية “وول مارت” في الصدارة بـ 482 مليار دولار.
وأوضح تقرير لموقع “فيجوال كابيتلست”، ترتيب الشركات الأعلى دخلًا حيث حلت ”ستيت جريد” الصينية ثانية بنحو 330 مليار دولار، و”سامسونج” ثالثة بـ 315 مليار دولار، بعد أن ضم التقرير 50 شركة عالمية.
وشمل التقرير 14 قطاعا تصدرها النفط والخدمات المالية والسيارات، والقطاعات الأخرى هي التجزئة والكهرباء والأدوية والاتصالات والأجهزة الإلكترونية والسلع والرعاية الصحية والتشييد والإنترنت ، وكانت أرامكو هي الشركة العربية الوحيدة في القائمة.وفق “أخبار 24”.
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