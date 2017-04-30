حذر مواطن من حيلة جديدة لجأت إليها عاملته المنزلية لإخفاء أموال وأغراض ثمينة في أماكن سرية بملابسها، ناصحًا بتفتيش ملابس الشغالات خاصة عند سفرهن.
وأظهر مقطع فيديو طاولة وقد وضعت عليها خواتم وجوال، ومبالغ مالية من فئات مختلفة قال مصور المقطع وهو كفيل الشغالة، إنها 9500 ريال عثر عليها بعد تفتيش ربع ملابس الشغالة فقط، متوقعًا أن يجد المزيد منها، عند استكمال التفتيش.
وأوضح المواطن أن الشغالة ابتكرت طريقة جديدة لإخفاء الأموال داخل طيات الملابس، وأماكن أخرى غير متوقعة، مشيرًا إلى أنهم فقدوا في المنزل سابقًا سوار ذهب وألماس يساوي ما يقارب من 20 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج