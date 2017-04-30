أوقعت شرطة الرياض أمس الجمعة، بمواطن في حالة غير طبيعية بعد أن هدد المارة بسلاح مسدس، في شارع عام شرق العاصمة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض تلقت بلاغات عن تواجد أحد الأشخاص بالشارع العام، مستقلًا سيارة من نوع “فورد تورس”، لا تحمل لوحات، ويشهر مسدسًا على المارة.
وأضاف أنه جرى على الفور تكليف الفرق العاملة في الميدان بالتوجه للموقع، حيث رصدت المركبة متوقفة بالفعل في أحد الشوارع العامة بحي الحمراء شرق مدينة الرياض، فجرى التعامل مع المطلوب بما يقتضيه الموقف.
وأشار إلى أنه تم ضبط الرجل بدون وقوع أي إصابات، حيث تبين أنه مواطن، في العقد الثالث من العمر، وبحالة غير طبيعية، وبتفتيش المركبة عثر بها على السلاح المذكور، غير المصرح به، وبه عدة طلقات، إضافة إلى قارورة خمر مستورد.
وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض على الرجل، حيث تم تسليمه لمركز الشرطة للتحقيق معه، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض، وإدارة مرور الرياض لتطبيق الأنظمة بحقه.
وفق “أخبار 24”.
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